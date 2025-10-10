Валдайский форум
Регион
9 октября, 23:03

Израиль заявил об ударе по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Израильские военные нанесли удар по группе палестинских радикалов в северной части сектора Газа. В Армии обороны Израиля утверждают, что они представляли угрозу для войск ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанёс удар по террористической ячейке ХАМАС в северной части сектора Газа, которая действовала в непосредственной близости от войск ЦАХАЛ и представляла непосредственную угрозу для войск, действующих в этом районе», — сказано в заявлении израильской армии.

В ХАМАС, со своей стороны, обвинили израильских военных в авиаударе по дому, расположенному в городе Газа. Согласно данным палестинского движения, жертвами этой атаки стали 70 человек.

«Самолёты оккупации совершили бойню против дома семьи Габбун на западе города Газа, в результате которой погибли и ранены более 70 невинных мирных жителей, большинство из которых всё ещё находятся под завалами», — сообщили в ХАМАС.

Израиль отказался возвращать тела лидеров ХАМАС даже после перемирия в Газе

Ранее в ХАМАС сообщили о получении официальных гарантий от главных международных посредников в урегулировании текущего конфликта с Израилем. Как утверждают в движении, Соединённые Штаты, Турция, Катар и Египет пообещали достигнуть окончательного прекращения боевых действий в секторе Газа. Американский президент Дональд Трамп, со своей стороны, заявил о намерении отправиться в Египет, чтобы лично присутствовать при подписании ключевого соглашения по урегулированию конфликта в Газе.

