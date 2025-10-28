Россия и США
28 октября, 16:38

Конец перемирию: Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о «нанесении мощных ударов» по сектору Газа. Об этом сообщила его пресс-служба. Своё решение политик принял после дискуссий с военным руководством страны.

«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — сказано в заявлении.

Напомним, 10 октября израильское правительство дало зелёный свет первому этапу соглашения о мире с ХАМАС. Согласно подписанному документу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обязуется прекратить боевые действия в секторе Газа, вывести свои силы на оговоренные позиции и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи. Однако, уже 19 октября Израиль провёл атаки на многочисленные объекты по всему сектору Газа. На следующий день, 20 октября, израильская армия объявила о восстановлении режима прекращения огня.

Татьяна Миссуми
