NYT: США стараются удержать Нетаньяху от срыва перемирия в Газе

Администрация президента США Дональда Трампа пытается не допустить выхода Израиля из достигнутого соглашения по сектору Газа. Как пишет The New York Times, Вашингтон опасается, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может сорвать сделку и возобновить боевые действия против ХАМАС. Чтобы этого не допустить, команда Трампа ведёт срочные переговоры с Тель-Авивом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер выработали стратегию сдерживания израильского лидера. Сейчас Белый дом уверен, что лидеры ХАМАС готовы продолжить диалог, а недавняя атака на израильских военных была делом рук «маргинального элемента движения».

Ранее Life.ru писал, что Израиль и ХАМАС после месяцев ожесточённых боёв не стремятся к новой эскалации. По данным американских чиновников, обе стороны осознают, что возвращение к войне может перечеркнуть все попытки достичь хрупкого мира. В Вашингтоне следят за ситуацией и готовы вмешаться, если перемирие вновь окажется под угрозой.