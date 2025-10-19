Сектор Газа
Регион
19 октября, 19:55

Axios: Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к войне в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

После месяцев кровопролитных боёв Израиль и ХАМАС, похоже, не стремятся снова погрузиться в хаос. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне. Израильтяне хотят показать ХАМАС, что есть последствия, не разрушая мирное соглашение», – заявил один из собеседников издания.

По словам американцев, обе стороны понимают, что новая эскалация способна перечеркнуть любые шансы на хрупкий мир. В Вашингтоне намерены усилить контроль за соблюдением договорённостей и готовятся вмешаться, если перемирие вновь окажется под угрозой.

«Следующие 30 дней будут решающими», – подчеркнул американский чиновник.

Более 50 палестинцев погибли в Газе после прекращения огня из-за ударов Израиля

Ранее Life.ru писал, что израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Атаку в Тель-Авиве назвали ответом на новую волну обстрелов со стороны палестинских радикалов. Израильское командование заявило, что это вынужденная мера после «грубого нарушения режима прекращения огня» со стороны ХАМАС.

