Армия Израиля начала новую серию ударов по сектору Газа

Вооружённые силы Израиля возобновили нанесение авиаударов по территории сектора Газа в ответ на возобновление обстрелов со стороны палестинских радикалов. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно официальному заявлению военного командования, новая серия ударов является ответной мерой на «грубое нарушение режима прекращения огня», ответственность за которое израильская сторона возлагает на движение ХАМАС.