Армия Израиля начала новую серию ударов по сектору Газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hermitis
Вооружённые силы Израиля возобновили нанесение авиаударов по территории сектора Газа в ответ на возобновление обстрелов со стороны палестинских радикалов. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Согласно официальному заявлению военного командования, новая серия ударов является ответной мерой на «грубое нарушение режима прекращения огня», ответственность за которое израильская сторона возлагает на движение ХАМАС.
Напомним, при посредничестве администрации США было достигнуто соглашение о временном прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС, которое вступило в силу 9 октября. Однако вскоре ситуация в регионе вновь обострилась. По заявлению израильской стороны, боевики первыми нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел позиций ЦАХАЛ. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении операции против структур ХАМАС, охарактеризовав её как необходимые меры по обеспечению безопасности страны.
