19 октября, 21:10

Израиль вновь соблюдает режим прекращения огня в Газе после ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Kret

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Решение приняли по директиве политического руководства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

«После серии значительных ударов в ответ на нарушения, совершённые ХАМАС, Армия обороны Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня»,указано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ЦАХАЛ продолжит выполнять соглашение о прекращении огня и будет «жёстко реагировать» на любые нарушения.

Ранее Life.ru сообщал, что израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Командование Тель-Авива назвало атаку ответом на новую волну обстрелов, которые совершили палестинские радикалы. Израильское руководство обозначило, что это вынужденная мера после «грубого нарушения режима прекращения огня» со стороны ХАМАС.

