Число жертв ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 30
Количество погибших в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа увеличилось до тридцати. Как заявил представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль, десятки пострадавших получили различные ранения. Об этом передаёт Agence France-Presse.
«По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа», — заявил Басаль. Ранее он сообщал о девяти погибших.
Напомним, 10 октября Израиль согласился приступить к первому этапу мирного процесса с палестинским движением ХАМАС. В соответствии с подписанным документом, израильские военные должны прекратить боевые действия в секторе Газа, отвести свои войска на оговоренные рубежи, а также обеспечить беспрепятственный доступ для гумпомощи. Однако уже через девять дней Армия обороны Израиля нанесла удары по многочисленным объектам по всему сектору Газа. 20 октября израильская сторона заявила о возобновлении режима прекращения огня. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал атаковать объекты в палестинском анклаве. Такое решение он принял по итогам дискуссий с военным руководством страны. В ночь с 28 на 29 октября авиация Военно-воздушных сил Израиля нанесла серию ударов по нескольким районам сектора Газы. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», расположенный в северной части Газы.
