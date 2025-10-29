Число жертв ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 30

Количество погибших в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа увеличилось до тридцати. Как заявил представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль, десятки пострадавших получили различные ранения. Об этом передаёт Agence France-Presse.

«По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа», — заявил Басаль. Ранее он сообщал о девяти погибших.