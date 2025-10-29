Трамп считает, что Израиль не нарушил соглашение, отвечая на атаки ХАМАС

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС не приведут к нарушению перемирия в секторе Газа. Об этом хозяин Белого дома рассказал журналистам на борту самолёта по пути в Южную Корею.

«Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать», — сказал республиканец.

Трамп добавил, что ситуация не угрожает соблюдению режима прекращения огня, и заверил, что «ничто не поставит под угрозу» соглашение по Газе.