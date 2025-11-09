Зять Трампа прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху

Зять президента США Дональда Трампа и его бывший старший советник Джаред Кушнер прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил портал Axios. В ходе визита Кушнер намерен обсудить реализацию плана урегулирования ситуации в секторе Газа.

«Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа», — написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает исключение какого-либо участия движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Израильские власти на протяжении всего конфликта подчёркивают, что стремятся к полной ликвидации группировки — как военной, так и политической. В свою очередь, Кушнер ранее занимался вопросами ближневосточного урегулирования и был одним из архитекторов так называемых «Соглашений Авраама».

Ранее Life.ru писал, что США впервые признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе. В засекреченном отчёте указано, что израильские военные потенциально совершили сотни таких нарушений. Американским чиновникам потребуется несколько лет, чтобы детально изучить все инциденты.