Израиль получил ещё один гроб с останками заложника, погибшего в секторе Газа

Военные Армии обороны Израиля в секторе Газа получили ещё один гроб с останками погибшего заложника. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Передача была осуществлена при содействии представителей Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время военнослужащие доставят останки на территорию Израиля, где специалисты проведут процедуру идентификации.

Напомним, что 9 октября Израиль и ХАМАС при участии посредников из Египта, Катара, США и Турции достигли договорённостей о реализации первоначального этапа мирного плана, предложенного президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

13 октября палестинское движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников и передало останки четырёх погибших пленных. Израильские власти выразили недовольство тем, что было возвращено только 4 тела из 28. В последующие дни радикалы продолжили передачу тел погибших. На данный момент возвращены останки 20 убитых заложников, а до текущей передачи удерживались тела ещё 8 похищенных граждан.

Недавно Соединённые Штаты впервые на официальном уровне признали возможные нарушения прав человека израильскими военными в секторе Газа. В докладе Управления генерального инспектора Госдепартамента США говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, который запрещает американскую помощь иностранным военным, обвиняемым в серьёзных нарушениях прав человека.