Израиль получил ещё три гроба с останками заложников, погибших в секторе Газа

Израильская сторона получила останки ещё троих заложников, погибших в секторе Газа. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Гробы были переданы военнослужащим ЦАХАЛ в секторе Газа при посредничестве представителей Международного комитета Красного Креста. Ожидается, что в ближайшее время останки перевезут в Израиль, где судмедэксперты приступят к опознанию тел.

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о намерении передать Международному комитету Красного Креста тела трёх израильских заложников. Представители военного крыла движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выложили в соцсети снимки документов, принадлежащих одному из пленников. Они также сообщили, что намерены передать останки этого человека МККК в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).