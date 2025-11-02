Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 20:07

Израиль получил ещё три гроба с останками заложников, погибших в секторе Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Израильская сторона получила останки ещё троих заложников, погибших в секторе Газа. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Гробы были переданы военнослужащим ЦАХАЛ в секторе Газа при посредничестве представителей Международного комитета Красного Креста. Ожидается, что в ближайшее время останки перевезут в Израиль, где судмедэксперты приступят к опознанию тел.

Число погибших в секторе Газа после прекращения огня возросло до 226
Число погибших в секторе Газа после прекращения огня возросло до 226

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о намерении передать Международному комитету Красного Креста тела трёх израильских заложников. Представители военного крыла движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выложили в соцсети снимки документов, принадлежащих одному из пленников. Они также сообщили, что намерены передать останки этого человека МККК в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar