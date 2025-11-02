Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 17:05

ХАМАС намерен передать Красному Кресту тела ещё трёх израильских заложников

Обложка © ТАСС / Abdel Kareem Hana / АР

ХАМАС заявил о намерении передать Международному комитету Красного Креста (МККК) тела ещё трёх израильских заложников. Об этом сообщило военное крыло движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама» в соцсетях.

«В рамках соглашения мы передадим [медикам] тела ещё троих заложников, которые были извлечены сегодня на юге сектора Газа», — говорится в заявлении

Радикалы выложили в Сеть фотографии документов, которые, по их словам, принадлежали одному из заложников. Они также сообщили, что намерены передать останки этого человека МККК в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о правомерности ответных ударов Израиля после атак ХАМАС. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ не угрожают соблюдению перемирия в Газе.

Наталья Демьянова
