ХАМАС намерен передать Красному Кресту тела ещё трёх израильских заложников

ХАМАС заявил о намерении передать Международному комитету Красного Креста (МККК) тела ещё трёх израильских заложников. Об этом сообщило военное крыло движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама» в соцсетях.

«В рамках соглашения мы передадим [медикам] тела ещё троих заложников, которые были извлечены сегодня на юге сектора Газа», — говорится в заявлении

Радикалы выложили в Сеть фотографии документов, которые, по их словам, принадлежали одному из заложников. Они также сообщили, что намерены передать останки этого человека МККК в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

