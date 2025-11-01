Число погибших в секторе Газа после прекращения огня возросло до 226

Число погибших в секторе Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня возросло до 226 человек. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.

Согласно данным ведомства, за последние два дня в больницы Газы поступило 22 тела погибших и 9 раненых. Кроме того, почти 600 человек получили травмы за этот период. Общее число жертв действий израильских сил в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 68 858 человек, более 170 тыс. пострадали.

Минздрав также сообщил, что Израиль вернул в сектор Газа тела еще 13 погибших палестинцев. В рамках соглашения о прекращении огня, при содействии Международного комитета Красного Креста, на данный момент в палестинский анклав были возвращены тела 225 человек.

10 октября Израиль выразил готовность начать первый этап мирных переговоров с палестинским движением ХАМАС. По условиям достигнутых договорённостей, израильские вооружённые силы обязались остановить военные операции в секторе Газа, отвести свои подразделения к заранее установленным позициям и гарантировать беспрепятственное поступление гуманитарной помощи. Тем не менее, всего через девять дней Армия обороны Израиля осуществила массированные удары по различным целям на всей территории сектора Газа. 20 октября израильская сторона объявила о восстановлении режима перемирия. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов по объектам в палестинском анклаве. Это решение было принято после обсуждений с военным командованием страны. В ночь с 28 на 29 октября израильская авиация осуществила несколько налетов на районы сектора Газы. Среди целей одной из атак оказался медицинский центр «Аш-Шифа», расположенный в северной части Газы.