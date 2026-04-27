27 апреля, 02:44

«Козёл отпущения» найдётся: Кого Нетаньяху сделает крайним за провал в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подыскивает ответственных за неудачи в операциях против Ирана и Ливана. Политик активно ищет «козла отпущения», чтобы переложить на него вину за военные просчёты. И ответственным за Ливан может оказаться ЦАХАЛ. Об этом заявила израильская газета Israel Hayom.

В материале указано, что недовольство военных представляет лишь верхушку айсберга проблем, которые нарастают в ЦАХАЛ.

«Ощущение, что Нетаньяху ищет «козла отпущения», который будет нести ответственность за неутешительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — сказано в материале.

Издание утверждает, что Нетаньяху планирует возложить вину за неудачное нападение на Иран на Моссад. А провал в Ливане «достанется» Армии обороны Израиля. Противоречия между политическим руководством и военным командованием усиливаются.

С 16 апреля Израиль и Ливан официально соблюдают режим прекращения огня. Однако «Хезболла» обвиняет Тель-Авив в более чем 200 нарушениях: применении авиации, дронов и артиллерии, а также в подрывах домов в ливанских селениях. Движение заявило, что в ответ провело собственную боевую операцию.

Иран, в свою очередь, называл прекращение ударов по Ливану ключевым условием 14-дневного перемирия с США, достигнутого 8 апреля. На текущей неделе Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил это соглашение. По его словам, режим тишины сохранится, пока Тегеран не предложит свои варианты урегулирования и не состоится встреча делегаций.

Лия Мурадьян
