Минздрав Ливана сообщил о 2509 погибших с начала конфликта с Израилем

Израильские ВВС продолжают наносить удары по Ливану. Только за минувшие сутки — 13 убитых и 30 раненых. Минздрав республики сообщил, что с начала эскалации 2 марта число погибших достигло 2509, ещё 7755 человек пострадали.

Цифры в Ливане называют предварительными — Израиль продолжает интенсивные бомбардировки населённых пунктов.

Особенно тревожная ситуация в провинции Набатия. Оттуда люди массово уходят на север, подальше от эпицентра ударов.