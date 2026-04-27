Минздрав Ливана сообщил о 2509 погибших с начала конфликта с Израилем
Израильские ВВС продолжают наносить удары по Ливану. Только за минувшие сутки — 13 убитых и 30 раненых. Минздрав республики сообщил, что с начала эскалации 2 марта число погибших достигло 2509, ещё 7755 человек пострадали.
Цифры в Ливане называют предварительными — Израиль продолжает интенсивные бомбардировки населённых пунктов.
Особенно тревожная ситуация в провинции Набатия. Оттуда люди массово уходят на север, подальше от эпицентра ударов.
Напомним, 16 апреля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии. С тех пор, по данным МВД Ливана, израильские войска нарушили режим прекращения огня свыше 200 раз.
