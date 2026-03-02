Владимир Путин
Регион
2 марта, 07:02

Израиль начинает наступление в Ливане

Ник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Обложка © ЦАХАЛ

Израиль объявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, сообщает пресс-служба военного ведомства. По его словам, израильская армия переходит от оборонительных действий к активной фазе.

«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболлы». Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боёв», — заявил Замир.

Он подчеркнул, что операция потребует высокой оборонительной и наступательной готовности, а действия будут вестись непрерывными волнами с использованием возникающих возможностей.

20 человек погибли и 50 ранены в результате ударов Израиля по Бейруту и Ливану
Ранее в результате удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута был убит глава парламентской фракции «Хезболла» Мухаммед Раад. Фракция «Верность сопротивлению», которую он возглавлял, представляет в ливанском парламенте интересы «Хезболлы». Атака ЦАХАЛ была направлена на объекты в южных пригородах ливанской столицы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Андрей Бражников
