20 человек погибли и 50 ранены в результате ударов Израиля по Бейруту и Ливану

В результате ударов израильских военно-воздушных сил по южному пригороду Бейрута и населённым пунктам на юге Ливана погибли не менее 20 человек, ещё 50 получили ранения. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ливанской службе скорой помощи.

«По предварительным данным, не меньше 20 погибших и 50 раненых в результате израильских ударов по южному пригороду Бейрута и поселениям на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на юге страны при попадании в жилой дом погибли семь человек — все они члены одной семьи.

Кроме того, в результате удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута погиб глава парламентской фракции «Хезболла» Мухаммед Раад. Фракция «Верность сопротивлению», которую он возглавлял, представляет в ливанском парламенте интересы шиитского движения «Хезболла». Атака была направлена на объекты в южных пригородах ливанской столицы.