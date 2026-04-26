Израильские войска более 200 раз нарушили перемирие с Ливаном

Самолёты израильских ВВС атаковали населённый пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана. В результате удара погибли двое мирных граждан. Об этом сообщил Минздрав республики.

Ракетный удар был нанесён по одному из жилых домов. Помимо погибших, ранения получили 17 человек. Число жертв и пострадавших может возрасти. Спасатели продолжают разбор завалов.

До этого также сообщалось о шести погибших за сутки при израильских атаках и артобстрелах. Сафед-эль-Баттих находится в окрестностях города Бинт-Джбейль, вокруг которого идут бои между израильской армией и отрядами «Хезболлы».

По данным МВД Ливана, с 17 апреля, когда вступило в силу перемирие на юге страны, израильские войска нарушили режим прекращения огня свыше 200 раз. «Хезболлах» в ответ девять раз запускала ракеты и беспилотники в сторону израильской территории.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. О других деталях операции, включая количество целей и районы ударов, официальные источники не сообщили. Режим прекращения огня на юге Ливана вступил в силу 17 апреля.