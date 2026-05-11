Нетаньяху заявил о планах Израиля сократить военную помощь со стороны США

Израиль планирует сократить финансовую поддержку в военной сфере со стороны Соединённых Штатов. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала CBS News.

Он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о возможности снижения американской помощи. Нетаньяху уточнил, что уже говорил на эту тему с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр хочет свести к нулевым показателям финансовый компонент военного сотрудничества двух стран. Сейчас Израиль ежегодно получает от Вашингтона 3,8 миллиарда долларов.

Нетаньяху считает, что настало время отказаться от остатков военной поддержки. Он рассчитывает начать этот процесс немедленно, а завершить — в течение десяти лет. Действующий договор между странами истекает в 2028 году. По данным исследовательского центра Costs of War Project при Университете Брауна, с октября 2023 года по октябрь 2025 года совокупный объём военной помощи США Израилю превысил 21,7 миллиарда долларов.

«Я хочу свести к нулевым показателям американскую финансовую поддержку, финансовый компонент нашего военного сотрудничества. Потому что ежегодно мы получаем $3,8 млрд. И я думаю, что пора отказаться от остальной военной поддержки», — заявил Нетаньяху.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о введении новых мер противодействия Соединённым Штатам и Израилю. Хаменеи подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам. Решение приняли после доклада командующего центральным штабом вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. Генерал доложил верховному главнокомандующему о полной оборонительной и наступательной готовности армии. Он заявил о наличии стратегических планов, а также всего необходимого вооружения и оснащения. Абдоллахи подчеркнул, что военные дадут быстрый и мощный ответ на любую агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона.