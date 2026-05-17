Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 17:56

«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США

Трамп: Иран должен поторопиться со сделкой или от страны «ничего не останется»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrew Leyden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп призвал Иран поспешить с заключением сделки, заявив, что время работает против Тегерана. Соответствующий пост американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться, быстро», — написал Трамп.

По его словам, время сейчас имеет решающее значение. В случае же проволочек Трамп пригрозил, что от Исламской Республики в итоге ничего не останется.

США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговоров
США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговоров

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что Иран поставлен перед жёстким выбором между заключением сделки с Соединёнными Штатами и угрозой полного уничтожения. По его словам, Тегеран обязан пойти на соглашение с Вашингтоном. В противном случае, по его словам, последствия окажутся необратимыми. Трамп прямо пригрозил стереть Исламскую Республику с лица земли. При этом он оговорился, что не хотел бы доводить до столь крайней меры.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar