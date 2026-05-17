«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США

Президент США Дональд Трамп призвал Иран поспешить с заключением сделки, заявив, что время работает против Тегерана. Соответствующий пост американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться, быстро», — написал Трамп.

По его словам, время сейчас имеет решающее значение. В случае же проволочек Трамп пригрозил, что от Исламской Республики в итоге ничего не останется.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что Иран поставлен перед жёстким выбором между заключением сделки с Соединёнными Штатами и угрозой полного уничтожения. По его словам, Тегеран обязан пойти на соглашение с Вашингтоном. В противном случае, по его словам, последствия окажутся необратимыми. Трамп прямо пригрозил стереть Исламскую Республику с лица земли. При этом он оговорился, что не хотел бы доводить до столь крайней меры.