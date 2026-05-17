США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговоров

Переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта зашли в тупик. Американская сторона выдвинула Тегерану пять условий, о которых сообщает агентство Fars. По сути, это капитуляция.

Первое: Вашингтон отказывается платить какую-либо компенсацию за ущерб, нанесённый во время бомбардировок иранской территории. Иными словами, Америка признаёт, что бомбила, но платить не будет.

Второе: Иран должен вывезти в США 400 килограммов обогащённого урана. Это лишит Исламскую Республику возможности иметь ядерное оружие.

Третье: на территории Ирана останется лишь один действующий атомный объект. Все остальные ядерные центры подлежат демонтажу или международному контролю.

Четвёртое: США не намерены размораживать более 25% иранских авуаров, которые были заблокированы санкциями. Остальные деньги останутся в западных банках.

Пятое: вопрос о прекращении огня на всех фронтах (включая Ливан) должен решаться исключительно в рамках сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Ирану сделать выбор между уничтожением и заключением сделки с США. Глава Белого дома заявил, что Тегеран должен прийти к соглашению с Вашингтоном. В противном случае последствия окажутся тяжёлыми.

Конфликт Ирана и США остаётся крайне напряжённым, несмотря на апрельское перемирие. Переговоры зашли в тупик: Вашингтон требует немедленного вывоза обогащённого урана, Тегеран настаивает на полном снятии морской блокады и прекращении огня. Ситуацию обостряет попытка Ирана ввести принудительный сбор за проход через Ормузский пролив, а также активное давление Израиля, призывающего США возобновить военные действия.