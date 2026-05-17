В парламенте Ирана назвали план из 10 пунктов «красной линией»

План из 10 пунктов является «красной линией» для Ирана в противостоянии с США. Об этом заявил председатель комиссии по внутренним делам парламента ИРИ Мохаммад Салех Джокар, отметивший, что Тегеран вправе диктовать условия как победившая сторона в конфликте.

«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство, потерпевшее неудачу. Поэтому американцы должны принять наши условия», — сказал политик в интервью агентству Mehr.

По его словам, условия Ирана из 10 пунктов являются «красной линией для любых переговоров». В список требований входят: полный контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмена всех санкций, выплата репараций, а также вывод американских войск из региона.

Джокар заявил, что Иран «никогда не доверял США», и у его страны нет иного пути, кроме как «стать сильнее». Ранее американские СМИ писали, что администрация Дональда Трампа пытается оказать давление на Тегеран через экономические штрафы, но иранцы не отступают.

Ранее Трамп предложил Ирану сделать выбор между уничтожением и заключением сделки с США. Американский лидер заявил, что Тегеран должен прийти к соглашению с Вашингтоном. В противном случае последствия окажутся тяжёлыми. Переговоры продолжаются. Стороны ищут компромиссное решение.