17 мая, 08:07

В парламенте Ирана назвали план из 10 пунктов «красной линией»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

План из 10 пунктов является «красной линией» для Ирана в противостоянии с США. Об этом заявил председатель комиссии по внутренним делам парламента ИРИ Мохаммад Салех Джокар, отметивший, что Тегеран вправе диктовать условия как победившая сторона в конфликте.

«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство, потерпевшее неудачу. Поэтому американцы должны принять наши условия», — сказал политик в интервью агентству Mehr.

По его словам, условия Ирана из 10 пунктов являются «красной линией для любых переговоров». В список требований входят: полный контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмена всех санкций, выплата репараций, а также вывод американских войск из региона.

Джокар заявил, что Иран «никогда не доверял США», и у его страны нет иного пути, кроме как «стать сильнее». Ранее американские СМИ писали, что администрация Дональда Трампа пытается оказать давление на Тегеран через экономические штрафы, но иранцы не отступают.

NYT: США и Израиль готовят новые удары по Ирану на следующей неделе

Ранее Трамп предложил Ирану сделать выбор между уничтожением и заключением сделки с США. Американский лидер заявил, что Тегеран должен прийти к соглашению с Вашингтоном. В противном случае последствия окажутся тяжёлыми. Переговоры продолжаются. Стороны ищут компромиссное решение.

Дарья Денисова
