«Они будут уничтожены»: Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Иран стоит перед серьёзным выбором. Страна заключит сделку с США или подвергнется уничтожению. Американский президент Дональд Трамп озвучил эту позицию в интервью телеканалу Fox News.

Тегеран должен прийти к соглашению с Вашингтоном. В противном случае последствия будут тяжёлыми. Трамп всерьёз пригрозил уничтожить Исламскую Республику.

«Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — утверждает глава Белого дома.

Трамп считает, что американская сторона получит обогащённый уран из Ирана. Президент США допустил захоронение материалов под землёй. Однако он предпочёл бы изъять эти материалы. Трамп также пригрозил Тегерану новыми бомбардировками.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social загадочное заявление. Американский лидер подвёл итоги 16 месяцев своей администрации. После неожиданно анонсировал продолжение иранского конфликта. Говоря о военном разгроме Ирана, Трамп добавил: «продолжение следует».