«Продолжение следует!»: Трамп заинтриговал мир намёком на новую фазу войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social загадочное заявление, в котором подвёл итоги 16 месяцев своей администрации и неожиданно анонсировал продолжение иранского конфликта.

Американский лидер перечислил достижения: рекордные показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения с Венесуэлой, а также военный разгром Ирана. А затем многозначительно добавил в скобках: «продолжение следует!».

Трамп не стал уточнять, что именно он имеет в виду – новую военную операцию, усиление санкций или нечто иное. Но сам факт такого намёка на фоне продолжающегося противостояния с Тегераном вызвал бурную реакцию.

Ранее Life.ru писал, что верхняя палата американского парламента в седьмой раз отклонила резолюцию о прекращении войны с Ираном. Документ, требовавший остановить военные действия против Исламской Республики, не набрал необходимого большинства: «за» проголосовали 49 сенаторов, «против» – 50. Не хватило всего одного голоса.