Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

Верхняя палата американского парламента в очередной раз отказалась связывать руки Белому дому в иранском конфликте. Законодатели отклонили резолюцию, требовавшую прекратить военные действия против исламской республики. Это произошло уже седьмой раз подряд.

Судьбу документа решила минимальная разница. За прекращение огня проголосовали 49 сенаторов, против — 50. Таким образом, для принятия законопроекта в Сенате необходимо простое большинство, и сторонникам мира не хватило всего одного голоса.

Трансляцию голосования вёл телеканал C-SPAN. Обычно демократы чаще выступают за дипломатию, а республиканцы поддерживают жёсткую линию. Однако на этот раз среди голосовавших были и «ястребы» из стана оппонентов Трампа. Теперь решение остаётся за президентом и его администрацией.

Военная операция, начатая 28 февраля, продолжается, несмотря на серию провальных переговоров в Исламабаде и постоянные угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Ранее стало известно, что президент США рассматривает вариант возобновления полномасштабных боевых действий в Иране. Внутри американской элиты отсутствует единая поддержка текущих подходов к урегулированию ситуации, а часть заявленных Вашингтоном успехов не получила однозначного одобрения.