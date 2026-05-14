Вэнс заявил о прогрессе на переговорах США и Ирана, но назвал их чувствительными

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах с Ираном наблюдается определённый прогресс, однако подчеркнул их чувствительный и закрытый характер. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

По словам Вэнса, он провёл серию телефонных переговоров с рядом американских чиновников и представителей стран Ближнего Востока. Он отметил, что обсуждения продолжаются и стороны «добиваются прогресса».

«Фундаментальный вопрос заключается в том, достаточно ли этого прогресса, чтобы удовлетворить основное требование президента. Красная линия проста — ему [Трампу] нужно быть уверенным в том, что мы заручимся гарантиями того, что Иран никогда не получит ядерного оружия», — подчеркнул вице-президент.

Тем временем сам президент США рассматривает вариант возобновления полномасштабных боевых действий в Иране. Внутри американской элиты отсутствует единая поддержка текущих подходов к урегулированию ситуации, а часть заявленных Вашингтоном успехов не получила однозначного одобрения.