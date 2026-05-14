Хельсинки для пустыни: Саудовская Аравия хочет заморозить конфликты на Ближнем Востоке

Эр-Рияд решил пойти по пути дипломатии, а не эскалации. По данным Financial Times, Саудовская Аравия обсуждает с союзниками возможность заключения широкого пакта о ненападении между ближневосточными государствами и Ираном. Идея возникла на фоне ожиданий, что после американо-израильской войны Тегеран выйдет ослабленным, но по-прежнему опасным для соседей.

В качестве вдохновляющего примера саудовцы рассматривают Хельсинкский процесс 1970-х годов – тот самый, который позволил СССР и странам Запада снизить накал холодной войны.

Инициативу уже поддержали многие европейские столицы и институты Евросоюза. Брюссель считает, что это лучший способ предотвратить будущие конфликты и одновременно дать Тегерану гарантии того, что он сам не станет жертвой нападения. По сути, речь идёт о взаимном сдерживании: все подписываются, никто не нападает первым.

Для региона, который только что пережил масштабную войну, такой пакт мог бы стать реальным шансом на «перезагрузку». Вопрос лишь в том, готов ли сам Иран и его соседи по Персидскому заливу пойти на подобные уступки.

Однако сейчас Саудовская Аравия демонстрирует, что может думать не о сиюминутных дрязгах, а о стратегическом будущем всего Ближнего Востока.