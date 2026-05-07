7 мая, 08:01

Саудовская Аравия в ярости сорвала миссию «Проект Свобода» из-за поста Трампа в соцсетях

Запрет Эр-Рияда на использование неба сорвал миссию «Проект Свобода»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп временно заморозил операцию по сопровождению торговых судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила Штатам пользоваться своими авиабазами и воздушным пространством из-за того, что её не предупредили о начале миссии заранее. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

«Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии «Проект Свобода» в соцсетях в воскресенье днём (по местному времени), что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии», — сказано в публикации.

В ответ Эр-Рияд уведомил Вашингтон, что запрещает американским военнослужащим использовать авиабазу «Принц Султан» (расположенную юго-восточнее столицы) для вылетов, а также пересекать саудовское воздушное пространство в рамках поддержки данной операции.

По словам источников, телефонные переговоры между Трампом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом не принесли результата. В итоге американский лидер был вынужден остановить операцию, чтобы попытаться вернуть доступ к критически важному небу над королевством.

Один из саудовских собеседников канала отметил, что принц и президент регулярно общаются, однако проблема с американской инициативой в том, что «события развиваются слишком быстро». Представитель Белого дома, напротив, заверил, что региональных партнёров США предупредили заблаговременно.

Гуманитарный жест с мускулами: Трамп пригрозил военным ответом на вмешательство в операцию «Свобода»

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость», проводившейся против Ирана. Однако сразу после этого была объявлена новая миссия под кодовым названием «Проект Свобода». В её рамках Штаты собирались сопровождать суда в Ормузском проливе. Впрочем, 6 мая Трамп объявил о её приостановке.

Владимир Озеров
