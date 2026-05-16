NYT: США и Израиль готовят новые удары по Ирану на следующей неделе

Израиль и США активно готовят возможное возобновление боевых действий против Ирана. Новую волну атак планируют начать уже на следующей неделе. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления ударов. Хозяин Белого дома пока не принял окончательное решение. Администрация взвешивает все риски и возможные последствия.

Американский лидер рассматривает несколько вариантов действий. Первый сценарий — переход к более интенсивным бомбардировкам Ирана. Второй — проведение наземной операции силами спецназа. В ходе наземной операции хотят вывезти обогащённый уран с иранских ядерных объектов.

Ранее Трамп предложил Ирану сделать выбор между уничтожением и заключением сделки с США. Американский лидер заявил — Тегеран должен прийти к соглашению с Вашингтоном. В противном случае последствия окажутся тяжёлыми. Переговоры продолжаются. Стороны ищут компромиссное решение.