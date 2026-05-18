CNN: Пентагон представил список целей для ударов по Ирану

Пентагон разработал серию планов нанесения ударов по иранским объектам. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на осведомлённые источники.

В перечне военных целей фигурируют предприятия энергетического сектора и элементы инфраструктуры. Окончательное решение об атаке остаётся за президентом Дональдом Трампом.

В воскресенье глава Белого дома вернулся из Китая и сразу обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с ключевыми фигурами своей администрации. Встреча прошла в гольф-клубе в штате Вирджиния. Среди участников были вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

Подробности беседы не раскрываются. Однако CNN отметил, что американский лидер разочарован сохраняющейся блокадой Ормузского пролива и её влиянием на мировые цены на нефть.

Ожидается, что в начале этой недели политик снова соберёт команду по национальной безопасности. Ранее он призвал Иран поспешить со сделкой, подчеркнув, что время имеет решающее значение.

В конце апреля США в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Тогда же стороны провели безрезультатные переговоры. После этого американцы пытаются блокировать иранские порты. ИРИ в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.

В воскресенье агентство Fars сообщило, что Вашингтон ответил на мирное предложение Тегерана, выдвинув пять условий. Среди них — отказ от выплат репараций и разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов. Также США требуют вывезти из ИРИ и передать им 400 килограммов урана. Разрешена будет работа только одного ядерного объекта на территории республики. Боевые действия предлагают останавливать в зависимости от итогов переговоров.

Эти пункты противоречат проекту соглашения, который Иран несколько раз отправлял американцам. В последнем варианте документа Тегеран предлагает прекратить войну на всех фронтах, снять санкции, разморозить свои средства, компенсировать ущерб и признать право ИРИ на суверенитет над Ормузским проливом.