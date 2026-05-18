Трамп собрал свою команду, чтобы обсудить уничтожение Ирана за партией в гольф

Президент США Дональд Трамп собрал ключевых членов команды по национальной безопасности в своём гольф-клубе в Вирджинии для обсуждения возможных мер против Ирана. Источник CNN сообщил, что совещание прошло в минувшие выходные.

Встреча состоялась в субботу, 16 мая, а на следующий день Трамп опубликовал в соцсетях предупреждение для Тегерана, написав, что время поджимает Иран, и ему лучше не медлить, иначе «от него ничего не останется».

В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

Отмечается, что совещание прошло всего через несколько часов после возвращения Трампа из Китая — страны с тесными связями с Ираном, что придаёт встрече дополнительный геополитический контекст.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас стоит перед выбором между заключением соглашения с США и полным уничтожением. По его словам, во втором случае последствия будут необратимы, поскольку страна якобы будет стёрта с карты мира.