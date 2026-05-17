В КСИР заявили, что Иран ведёт диалог с США под контролем Моджтабы Хаменеи

Иранская делегация, которая непосредственно участвует в переговорном процессе с американской стороной, находится под контролем высшего руководства исламской республики и действует только с одобрения верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил представитель духовного лидера Ирана в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Абдалла Хаджи Садеги.

«Переговоры проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера», — приводит слова Садеги телеканал Al Mayadeen.

Представитель КСИР также добавил, что иранская сторона не отступит ни перед какими угрозами или давлением.

Ранее сообщалось, что состояние верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, получившего травмы в феврале, значительно улучшилось. Во время авиаудара Хаменеи потерял равновесие из-за ударной волны и получил несколько повреждений. У него были повреждены спина и колено, а также зафиксирован небольшой порез в области уха. Повреждение спины уже полностью восстановилось, а травма колена находится на стадии заживления и вскоре должна пройти окончательно. Сейчас состояние верховного лидера не вызывает опасений.