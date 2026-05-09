В Иране рассказали о состоянии Хаменеи после авиаудара в начале войны

Травмы верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, полученные им во время авиаудара в феврале, почти полностью зажили. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

По словам чиновника, во время атаки 28 февраля Хаменеи упал из-за взрывной волны. Он получил травмы колена и спины, а также небольшой порез за ухом.

«Травма спины зажила, а колено, как ожидается, скоро восстановится», — говорится в публикации. Хоссейни подчеркнул, что сейчас верховный лидер находится в полном здравии.

Иранский чиновник добавил, что нет никаких причин для беспокойства о здоровье Хаменеи. Он также заявил, что «враждебные силы пытаются получить записи или информацию о нем с целью организации покушения».