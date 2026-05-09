9 мая, 17:29

В Иране рассказали о состоянии Хаменеи после авиаудара в начале войны

Обложка © Wikipedia / http://Khamenei.ir

Травмы верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, полученные им во время авиаудара в феврале, почти полностью зажили. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

По словам чиновника, во время атаки 28 февраля Хаменеи упал из-за взрывной волны. Он получил травмы колена и спины, а также небольшой порез за ухом.

«Травма спины зажила, а колено, как ожидается, скоро восстановится», — говорится в публикации. Хоссейни подчеркнул, что сейчас верховный лидер находится в полном здравии.

Иранский чиновник добавил, что нет никаких причин для беспокойства о здоровье Хаменеи. Он также заявил, что «враждебные силы пытаются получить записи или информацию о нем с целью организации покушения».

Госсекретарь США Рубио заявил, что лидер Ирана Хаменеи жив
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ему пришло послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он заявил об этом на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Дипломат накануне посетил Санкт-Петербург. Российский президент передал аятолле Хаменеи пожелания здоровья и благополучия.

Александра Мышляева
