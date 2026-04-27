Путин получил послание от верховного лидера Ирана
Президент России Владимир Путин сообщил, что на прошлой неделе ему пришло послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой МИД исламской республики Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге.
«Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», — сказал Путин.
Содержание послания глава государства не раскрыл. Встреча с иранским министром прошла в рамках рабочей поездки президента в Северную столицу.
Ранее сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. На переговорах глава государства выразил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке.
