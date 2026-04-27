Путин выразил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке

Россия намерена активно содействовать достижению мира на Ближнем Востоке, где Израиль и США развязали боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Со своей стороны будем делать всё, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что позиция России по данному вопросу остаётся последовательной и хорошо известна партнёрам.