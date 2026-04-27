Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 13:22

Путин выразил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена активно содействовать достижению мира на Ближнем Востоке, где Израиль и США развязали боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Со своей стороны будем делать всё, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что позиция России по данному вопросу остаётся последовательной и хорошо известна партнёрам.

Глава МИД Ирана обсудил возможное продолжение переговоров с США в Пакистане
Глава МИД Ирана обсудил возможное продолжение переговоров с США в Пакистане

Напомним, что сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Иранский дипломат встретился с российским лидером в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar