Путин выразил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке
Россия намерена активно содействовать достижению мира на Ближнем Востоке, где Израиль и США развязали боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Со своей стороны будем делать всё, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что позиция России по данному вопросу остаётся последовательной и хорошо известна партнёрам.
Напомним, что сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Иранский дипломат встретился с российским лидером в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.
