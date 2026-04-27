Путин пожелал здоровья и благополучия верховному лидеру Ирана
Моджтаба Хаменеи и Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи передать пожелания верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. Об этом глава государства заявил во время встречи в Санкт-Петербурге.
«Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия», — сказал Путин на встрече с иранским министром.
Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы российский лидер подтвердил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке.
