Госсекретарь США Рубио заявил, что лидер Ирана Хаменеи жив

В Вашингтоне официально опровергли распространившуюся ранее информацию о гибели верховного руководителя Ирана. Госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News сообщил, что у американской стороны есть данные, подтверждающие: Моджтаба Хаменеи жив.

«Ну, у нас есть свидетельства того, что да <...> У нас нет доказательств обратного», — заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя слухи о состоянии иранского лидера.

В начале апреля британская The Times со ссылкой на разведданные писала, что Хаменеи якобы проходит курс лечения и отстранен от принятия ключевых решений.

Ситуация вокруг Ирана остается напряжённой. С 28 февраля США и Израиль ведут военные действия против республики. В начале апреля был объявлен двухнедельный режим взаимного прекращения огня, а 21 апреля Белый дом заявил о намерении продлить паузу.

По данным Тегерана, за 40 дней боевых действий жертвами американо-израильских ударов стали более 3,3 тысячи иранцев. Переговоры в Исламабаде 11 апреля не привели к соглашению о долгосрочном урегулировании из-за сохраняющихся противоречий.