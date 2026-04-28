Стала известна реакция Трампа на трёхэтапный план переговоров Ирана

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически оценили трёхэтапный план переговоров от Ирана. Вашингтон готовит контрпредложение — его озвучат в ближайшие дни. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Собеседники издания уточнили, что хозяин Белого дома не отверг предложение Тегерана напрямую. Но Иран, по мнению Трампа, не хочет выполнять ключевое требование Вашингтона. Речь об отказе от обогащения урана.

Соединённые Штаты продолжат диалог с Ираном, указывает издание. Американская сторона намерена представить свой ответ на план исламской республики в ближайшие дни. Переговорный процесс не остановлен.

Ранее Иран передал американской стороне трёхэтапную формулу дипломатического урегулирования. Первый шаг — остановить войну и получить письменные гарантии от США. Тегеран хочет гарантий — ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам. Только после выполнения этого условия стороны перейдут ко второму этапу.