Лавров: Россия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Россия настаивает на немедленном прекращении любых боевых действий вокруг Ирана и переходе к поиску взаимоприемлемых договорённостей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии ИС «Вести».

«Наша позиция не отличается от того, что президент [России] неоднократно говорил, о чём мы сообщали по итогам его телефонных разговоров и с лидерами Ирана, с лидерами Эмиратов и в наших контактах с американцами и израильтянами», — сказал министр.

Лавров также прокомментировал прошедшую в понедельник в Санкт-Петербурге встречу Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, назвав эти переговоры полезными. Москва подтверждает свою последовательную линию на деэскалацию ближневосточного кризиса и готова способствовать дипломатическому урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, если это будет востребовано сторонами. Он подчеркнул, что Москва не навязывает помощь, но готова включиться в процесс в любой момент, оставаясь приверженной стратегическому партнёрству с Ираном.