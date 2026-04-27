Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании иранского конфликта

Россия сохраняет готовность выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, но только при условии, что будут найдены приемлемые для всех сторон варианты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Россия сохраняет свою готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано сторонами», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности совместных инициатив Москвы и Тегерана.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия неизменно привержена стратегическому, партнёрскому характеру отношений с Ираном. Москва дала понять, что не намерена навязывать свою помощь, но готова включиться в процесс в любой момент, когда её участие будет сочтено полезным.

«Если что-то получится из приемлемых вариантов, то, конечно, Россия с удовольствием на это пойдёт», — добавил он.

Ранее иранист Саид Гафуров заявил, что Москва может заметно нарастить своё влияние в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном, оказывая Ирану «добрые услуги» — содействие в налаживании контакта между враждующими сторонами. По его словам, роль Москвы может быть сопоставима с китайской. Эксперт также отметил, что США опасаются Ирана, так как Тегеран способен в любой момент провести ядерные испытания, что толкает Вашингтон на попытки ввести иранское руководство в заблуждение.