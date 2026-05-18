Трамп приказал ВС США быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал Вооружённым силам быть готовыми к проведению атаки на Иран. Об этом он написал в соцсети Truth Social, комментируя отказ от «запланированного» нападения.

«Я дал указание министру войны Питу Хегсету, председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу Дэниэлу Кейну и Вооружённым силам Соединённых Штатов, что мы не будем проводить запланированное на завтра нападение на Иран, но дал им дальнейшее указание быть готовыми к проведению полномасштабного наступления на Иран в любой момент, в случае если приемлемая сделка не будет достигнута», — пишет республиканец.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Белый дом отложил запланированный удар по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По его словам, лидеры ближневосточных стран попросили США не начинать атаку, пока продолжаются переговоры по возможной сделке с Тегераном.