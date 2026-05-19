19 мая, 11:31

США и Иран заключат договор о перемирии до конца лета, заявил американист

США и Иран договорились практически по всем вопросам, поэтому возобновления военных действий не будет, заявил кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов. По его словам, заявление президента Дональда Трампа о переносе ударов закономерно, ведь скоро будет достигнуто устойчивое долговременное перемирие.

При этом у Ирана не будет статуса ядерной державы, а Ормузский пролив откроется до конца года. Эксперт уверен, что все риторические угрозы Вашингтона являются не более чем переговорной тактикой, направленной на достижение наилучших позиций с непростым партнёром в лице Тегерана.

«Стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов, кроме пролива и ядерного оружия. В первую очередь в экономической и санкционной сферах. В течение мая или максимум лета всё между ними разрешится, подпишут соглашение», — отметил американист в беседе с «Ридусом».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что отложил удар по Ирану после просьбы лидеров Катара и ОАЭ. В то же время он приказал ВС США быть готовыми к полномасштабному наступлению на ИРИ и подчеркнул, что США ждут от Ирана письменного отказа от создания ядерного оружия.

