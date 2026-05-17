МИД Ирана обвинил США в использовании пропаганды Геббельса

Переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта фактически сорваны. Причиной стала политика Вашингтона и его союзников, усиливающая напряжённость в регионе. Об этом в соцсети Х сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Багаи отметил, что, по его словам, именно «безрассудное разжигание войны» со стороны США и Израиля привело к срыву многообещающих договорённостей и росту угроз в ключевых энергетических регионах. Он также добавил, что дальнейшие обвинения в адрес Ирана используются как инструмент политического давления и смещения ответственности за последствия конфликта.

«Только затем, чтобы обвинить Иран в дестабилизации, чтобы воплотить в жизнь печально известное изречение Геббельса: Обвиняй других в том, что делаешь сам», — отметил он.

Отдельно дипломат провёл историческую параллель с походами римского полководца Гнея Юлия Агриколы на Британские острова, которые, по его словам, оставили после себя «пустыню». Кроме того, он сослался на античное описание похода, где упоминается фраза о том, что завоеватели «создают пустыню и называют это миром», проводя аналогию с современной политикой. В Тегеране расценивают текущую линию США как последовательную стратегию эскалации под лозунгами «восстановления стабильности» и «защиты мира».

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном по урегулированию напряжённости зашли в тупиковую фазу. Американская сторона выдвинула Тегерану ряд условий, которые в Иране расценивают как фактическую капитуляцию. В числе требований — отказ США от любых компенсаций за ущерб, нанесённый в ходе ударов по иранской территории.