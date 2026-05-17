Найден новый способ обойти блокировку Ормузского пролива

Судоходные компании начали перевозить топливо на грузовиках на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, частичная блокировка одного из ключевых морских маршрутов ударила по привычной логистике в Персидском заливе. Из-за сбоев перевозчикам пришлось искать обходные варианты и задействовать сухопутный транспорт.

На этом фоне резко подскочили ставки на грузоперевозки. По данным FT, тарифы на маршрутах из Шанхая в Персидский залив и Красное море достигли рекордных значений и превысили уровни времён пандемии CoViD-19.

Для отрасли это означает новые задержки, перегрузку альтернативных маршрутов и рост расходов. Грузовики помогают закрыть часть потребностей, но полностью заменить морские перевозки они не могут.

Ранее Life.ru писал, что экспорт иракской нефти через Ормузский пролив резко сократился на фоне вооружённого конфликта между США, Ираном и их союзниками. В апреле поставки через ключевой морской маршрут обвалились сразу в девять раз. Для Багдада это стало серьёзным ударом: страна оказалась фактически заложником собственной географии. Любое перекрытие Ормузского пролива или атаки на танкеры мешают доставлять иракское «чёрное золото» покупателям в Азии и Европе.