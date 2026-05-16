$40 млрд оказались не нужны: Страховкой для судов у Ормуза никто не воспользовался

Американская программа страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, за два месяца работы не получила ни одной заявки. По данным Financial Times, на покрытие рисков для танкеров и контейнеровозов не было выделено ни одного доллара.

Речь идёт о схеме на $40 млрд, которую администрация Дональда Трампа запустила вместе с финансовой корпорацией развития США DFC. Партнёрами программы выступили страховые агентства American International Group и Berkshire Hathaway.

По данным FT, ключевой проблемой стало отсутствие военно-морского сопровождения. Участие в программе предполагало, что суда будут проходить пролив под защитой ВМС США, однако такая схема так и не заработала. Представитель Chubb пояснил, что страховка должна была действовать именно при транзите под сопровождением флота, но сопровождения не было.

В страховой отрасли считают, что само наличие полиса не решает главную проблему. Глава направления морского страхования Marsh Risk Маркус Бейкер отметил, что возобновление активной торговли через пролив зависит от готовности судовладельцев отправлять экипажи в потенциально опасный район.

Морской брокер Howden Group Эллис Морли также указал, что страховка не была главным препятствием для прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, судовладельцев останавливает прежде всего реальная угроза для экипажей, судов и грузов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива для международного судоходства. Американский лидер в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что США смогут повлиять на ситуацию и убедить Иран открыть один из важнейших морских маршрутов в мире. Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой торговли и перевозки энергоресурсов. На этом фоне любые ограничения или угрозы судоходству в регионе вызывают серьёзную обеспокоенность у перевозчиков, страховщиков и участников рынка.