Вэнс подтвердил, что США и Иран обсуждали передачу урана России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном поднимается вопрос о возможной передаче иранского урана России. Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

«Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров. Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров», – сказал Вэнс.

При этом вице-президент США указал, что план Вашингтона не заключается в передаче урана России.

Ранее Life.ru писал, что Иран согласен передать свой обогащённый уран российской стороне вместо его отправки в Соединённые Штаты. Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал телеканал Al Hadath. В доработанном документе указывается на готовность республики «передать обогащённый уран России вместо США при определённых условиях». О каких именно условиях идёт речь, сведений не представлено.