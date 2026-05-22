Reuters: Верховный лидер Ирана распорядился не вывозить из страны запасы урана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи утвердил секретную директиву, запрещающую экспорт обогащенного урана из Исламской Республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

Согласно заявлению одного из источников, это решение, принятое в результате внутреннего консенсуса иранской элиты, означает, что все имеющиеся запасы обогащенного урана будут храниться исключительно внутри страны. Отмечается, что данное распоряжение может привести к дальнейшему обострению отношений с американским президентом Дональдом Трампом и создать дополнительные препятствия для мирных переговоров, направленных на прекращение американо-израильской агрессии против Ирана.

Напомним, Вашингтон выдвигает Тегерану ключевое условие: полный отказ от обогащенного урана и сворачивание ядерной программы. Иранское Министерство иностранных дел ранее заявляло о невозможности передачи урана третьим сторонам. Однако, по сообщению арабского телеканала Al Hadath от 18 мая, Иран готов передать обогащённый уран России при определённых условиях, в отличие от США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил факт обсуждения данного вопроса.