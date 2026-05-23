23 мая, 16:51

Трамп заявил о готовности проекта сделки с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что текст возможного соглашения с Тегераном уже свёрстан. Об этом рассказала журналистка телеканала CBS News Нэнси Кордес, которая побеседовала с президентом.

В своём аккаунте в X представительница американской прессы поделилась деталями беседы с главой государства: по словам Кордес, у Трампа имеется некий «проект» по Тегерану, который политик уже изучил. При этом из её сообщения следовало, что президент воздержался от пояснений по поводу того, завизировал ли он предлагаемый вариант документа.

А ещё корреспондентка привела сказанную им фразу: «Я же не могу рассказать вам, пока не расскажу им, верно?».

FT: США и Иран близки к соглашению о 60-дневном перемирии

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США впервые поддержал резолюцию, предусматривающую фактический призыв к прекращению военных действий против Ирана. Тем временем Иран пригрозил США «сюрпризами» в случае возобновления войны.

Вероника Бакумченко
