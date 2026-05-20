Аракчи пригрозил США «сюрпризами» в случае возобновления войны

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран, усвоив уроки прошедшего конфликта, готов преподнести Соединённым Штатам «новые сюрпризы» в случае возобновления военных действий на Ближнем Востоке. Заявление прозвучало на фоне слов американского президента Дональда Трампа, который допустил новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.

Аракчи напомнил, что Конгресс США признал потерю десятков самолётов стоимостью в миллиарды долларов за месяцы войны. Особо он подчеркнул, что иранские вооружённые силы стали первыми, кто сбил хвалёный американский истребитель F-35.

«С учётом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесёт ещё больше сюрпризов», – написал министр на своей странице в соцсети X.

Ранее Life.ru писал, что Сенат Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, призывающую к прекращению военных действий против Ирана. За документ высказались 50 законодателей, против – 47. Резолюцию поддержали как демократы, так и ряд республиканцев.