19 мая, 23:47

Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Сенат Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, предусматривающую фактический призыв к прекращению военных действий против Ирана. Об этом сообщает C-SPAN.

За документ высказались 50 законодателей, против — 47. Резолюцию поддержали как демократы, так и ряд республиканцев, включая Рэнда Пола, Лизу Мурковски, Сюзан Коллинз и Билла Кэссиди. Единственным демократом, проголосовавшим против, стал Джон Феттерман.

Ранее аналогичные инициативы семь раз отклонялись в Сенате. Даже в случае окончательного одобрения в обеих палатах Конгресса документ может быть заблокирован президентом США Дональдом Трампом через право вето.

Артём Гапоненко
